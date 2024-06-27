Ну, вот и откровение от Дмитрия Рогозина, нынче - сенатора СФ от Запорожской области.
"Упустили время". Рогозин признал, что забирать все надо было в 2014-м
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Петрова
не верю
Ответить
8 час.
Natalija Osminina
Ладно, когда от украинцев в чатрулетках слышишь бред о победе Запада и Украины. Ну, безумны идиоты, что с них взять.. Но на МТ Вы перещеголяли всех. А тут бредит каждый 9 из 10, то на тему "дойдем до Львова", то "жахнем по США". Но пальма первенства несомненно Ваша!!
Ответить
8 час.
Natalija Osminina
Так откель "не верите"?
Ответить
8 час.
Свежие комментарии