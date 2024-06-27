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"Упустили время". Рогозин признал, что забирать все надо было в 2014-м

"Упустили время". Рогозин признал, что забирать все надо было в 2014-м

Ну, вот и откровение от Дмитрия Рогозина, нынче - сенатора СФ от Запорожской области.

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Комментарии
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Светлана Петрова
не верю
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8 час.
Natalija Osminina
Ладно, когда от украинцев в чатрулетках слышишь бред о победе Запада и Украины. Ну, безумны идиоты, что с них взять.. Но  на МТ Вы перещеголяли всех. А тут бредит каждый 9 из 10, то на тему &quot;дойдем до Львова&quot;, то &quot;жахнем по США&quot;. Но пальма первенства несомненно Ваша!!
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8 час.
Natalija Osminina
Так откель &quot;не верите&quot;?
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8 час.

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