"Упустили время". Рогозин признал, что забирать все надо было в 2014-м

Natalija Osminina

Ладно, когда от украинцев в чатрулетках слышишь бред о победе Запада и Украины. Ну, безумны идиоты, что с них взять.. Но на МТ Вы перещеголяли всех. А тут бредит каждый 9 из 10, то на тему "дойдем до Львова", то "жахнем по США". Но пальма первенства несомненно Ваша!!