Врешь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?

«Своим видом девушки будут показывать, что им не нравится, когда с ними грубо обращаются, но на самом деле всё наоборот! Обычно красивые и хорошие девочки гуляют с хулиганами» «Часто уже замечал: чем я к девушкам милее и назойливей, тем меньше их интерес.