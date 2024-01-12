Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    К этому торжеству надо подготовиться заранее, подарок купить. И себя в порядок привести и всё такое. А так только при...Двоюродная сестра...
  • Элеонора Коган
    Я бы тоже не пошла. Так не приглашают..Двоюродная сестра...
  • НС
    "И они вместо того, чтобы сдвинуться в сторону равноправной, эгалитарной модели, начинают искать...." - чегооооо? Как...Врешь, тебе нрави...

Врешь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?

Врешь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?

«Своим видом девушки будут показывать, что им не нравится, когда с ними грубо обращаются, но на самом деле всё наоборот! Обычно красивые и хорошие девочки гуляют с хулиганами» «Часто уже замечал: чем я к девушкам милее и назойливей, тем меньше их интерес.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
D
Dushka
Есть определенный тип женщин, которым вообще все равно, кто свистнул. Лишь бы свистели. Таких немного, но они заметные, обычно кукушки и алкоголички. А приличные женщины не так выделяются. Еще и разбираться смеют. Не кидаются за тем, кто первый свистнул. Недооценивают диванных принцев. Вот и приходится выдумывать мужикам.
Ответить
14 час.
Н
НС
&quot;И они вместо того, чтобы сдвинуться в сторону равноправной, эгалитарной модели, начинают искать....&quot; - чегооооо? Какой ещё такой &quot;эгалитарной&quot; - опять какой-то лютый бред. Может быть - эгоистической, своенравной, вздорной бабы с самомнением до небес? Сейчас таких дур много развелось - вот уж действительно лучше &quot;компьютерные игры, пиво и интернет&quot; -  чем с дурами связываться.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх