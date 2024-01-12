«Своим видом девушки будут показывать, что им не нравится, когда с ними грубо обращаются, но на самом деле всё наоборот! Обычно красивые и хорошие девочки гуляют с хулиганами» «Часто уже замечал: чем я к девушкам милее и назойливей, тем меньше их интерес.
Врешь, тебе нравится … Почему мужчины выдумывают за женщин, что для них привлекательно?
Комментарии
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D
Dushka
Есть определенный тип женщин, которым вообще все равно, кто свистнул. Лишь бы свистели. Таких немного, но они заметные, обычно кукушки и алкоголички. А приличные женщины не так выделяются. Еще и разбираться смеют. Не кидаются за тем, кто первый свистнул. Недооценивают диванных принцев. Вот и приходится выдумывать мужикам.
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14 час.
Н
НС
"И они вместо того, чтобы сдвинуться в сторону равноправной, эгалитарной модели, начинают искать...." - чегооооо? Какой ещё такой "эгалитарной" - опять какой-то лютый бред. Может быть - эгоистической, своенравной, вздорной бабы с самомнением до небес? Сейчас таких дур много развелось - вот уж действительно лучше "компьютерные игры, пиво и интернет" - чем с дурами связываться.
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4 час.
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