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Фаворит Пугачевой прокомментировал попытки Галкина снять статус иноагента

Фаворит Пугачевой прокомментировал попытки Галкина снять статус иноагента

Фаворит Аллы Пугачевой, 39-летний актер, певец, композитор Сергей Савин в разговоре с сайтом aif.ru на одном из крупных кинофестивалей прокомментировал новые попытки иноагента Максима Галкина*, мужа народной артистки СССР Пугачевой снять с себя статус иноагента.

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