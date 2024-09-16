Фаворит Пугачевой прокомментировал попытки Галкина снять статус иноагента

Фаворит Аллы Пугачевой, 39-летний актер, певец, композитор Сергей Савин в разговоре с сайтом aif.ru на одном из крупных кинофестивалей прокомментировал новые попытки иноагента Максима Галкина*, мужа народной артистки СССР Пугачевой снять с себя статус иноагента.