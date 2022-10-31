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Россия не может вести войну на двух театрах военных действий — Кургинян

Россия не может вмешиваться армией в конфликт в Армении до тех пор, пока не разберется с киевским режимом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

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