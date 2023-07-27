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ВИДЕО: Сеть взорвал ролик, высмеивающий траты Германии на поддержку Киева

ВИДЕО: Сеть взорвал ролик, высмеивающий траты Германии на поддержку Киева

Сеть взорвал видеоролик от немецкой партии «Альтернатива для Германии», высмеивающий траты Германии в поддержку Киева.

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