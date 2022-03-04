Володин назвал «моментом истины» принятие законов о поддержке экономики на фоне санкций Запада

Госдума сегодня рассмотрит, в частности, законопроекты о кредитных каникулах и моратории на проверки бизнесаПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для России на фоне санкций из-за военной операции на Украине наступил «момент истины».
Госдума сегодня рассмотрит, в частности, законопроекты о кредитных каникулах и моратории на проверки бизнесаПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для России на фоне санкций из-за военной операции на Украине наступил «момент истины».
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