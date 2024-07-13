Беспрецедентное потепление угрожает озерам

Международная группа ученых из Китая, Южной Кореи, Японии и Великобритании выяснила, что если потепление климата продолжится до конца этого столетия, то озера во всем мире столкнутся с беспрецедентным температурным воздействием.
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