Татьяна Монтян: Зеленский vs Залужной: Западная пресса разоблачает истерику президента

К обсуждению конфликта между Зеленским и Залужным подключилась западная пресса. Практически все ведущие западные СМИ всех стран и континентов — The Times, Financial Times, The Guardian, The Sydney Morning Herald, Reuters, The New York Times, Newsweek, Welt — публикуют материалы довольно критического содержания в отношении попытки Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Залужного.