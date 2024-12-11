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Следует просто наслаждаться красотой момента: Бог позволил России наблюдать за сирийским замесом со стороны. А это дорогого стоит, хотя и, в известной степени, звучит цинично

Следует просто наслаждаться красотой момента: Бог позволил России наблюдать за сирийским замесом со стороны. А это дорогого стоит, хотя и, в известной степени, звучит цинично

Сирийский замес и его возможные последствия Обязательный реверанс: Привет маститым арабистам, ещё вчера блиставшим и продолжающим блистать военно-стратегической смекалкой, а позавчера, в свободное от основной работы время, поражавшим фундаментальными знаниями в микробиологии.

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Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО, А О ПОСЛЕДСТВИЯХ ГОВОРИТЬ РАНО
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5 час.
Александр Невельский
То, что Израилю  &quot;прилетит&quot;, несомненно! А вот толпу ваххабитов, которая непременно двинется в Россию, нужно остановить полностью и, тех кто уже у нас, выдворить навечно!
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4 час.
Алексей Тан
Вероятно многие знают историю Паулюса... и почему его Россия (большая)... сохранила его до Нюрнбергского суда..... Так вот,,. &quot;Нетаньяху&quot;, будут СИДЕТЬ на скамье подсудимых, ..... а Януковичи и Асады, будут СВИДЕТЕЛЯМИ... &quot;его&quot; ПРЕСТУПЛЕНИЙ.... как последователя НАЦИСТОВ...41-45-ого.
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4 час.

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