Следует просто наслаждаться красотой момента: Бог позволил России наблюдать за сирийским замесом со стороны. А это дорогого стоит, хотя и, в известной степени, звучит цинично

ИВ Иван Вакула ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО, А О ПОСЛЕДСТВИЯХ ГОВОРИТЬ РАНО

Александр Невельский То, что Израилю "прилетит", несомненно! А вот толпу ваххабитов, которая непременно двинется в Россию, нужно остановить полностью и, тех кто уже у нас, выдворить навечно!