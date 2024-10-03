Какой самый продаваемый метал-альбом всех времен?

Называем двух главных кандидатов на звание самой популярной метал-группы в истории. Между ними очень много общего! Beavis and Butt-Head, фото: кадр из мультфильмаЕсли говорить о традиционном жанре хард-энд-хеви, то там победитель однозначный, порвавший в клочья всех и вся.
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