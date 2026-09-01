«Просто бегите»: Иран ответил США за удар по острову Ларак операцией «Наказание агрессора»

Несмотря на неоднократные заявления Трампа о победе над Ираном, Тегеран ударил по военным базам в Иордании и Катаре.
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надо помогать мексиканским и колумбийским наркокартелям на государственном уровне...
Аффтар, займись чем-нибудь полезным. Журналистика - не для тебя!
Иранские руководители!...Вы-с яйцами!!
Иранцы- вы лучшие.
Надо прищемить хвост этому высокомерному Трампу, а то ведь возомнил себя главноцарем вселенной. Молодцы иранцы! Так держать
"Тегеран намерен добиться вывода американских сил с Ближнего Востока", а России добиться бы вывода американских сил из Европы, ибо "от Лиссабона до Владивостока"!
США многие государства в мире желают что бы она в скором времени стала только рядовой региональной державой и ни кем больше.