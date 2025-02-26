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До 20 лет тюрьмы: В чём обвинили кандидата в президенты Румынии

До 20 лет тюрьмы: В чём обвинили кандидата в президенты Румынии

Стало известно, в чём обвинили кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Возбужденное уголовное дело включает шесть нарушений, за которые "прорусскому" политику грозит до 20 лет тюремного срока.

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