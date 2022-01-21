Мировые цены на нефть незначительно снизились по итогам торгов четверга

Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали ограниченную отрицательную динамику.Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,06 доллара и составили 86,9 доллара за баррель.