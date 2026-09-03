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Царьград

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За кого стыдно больше после скандала: Валерий Леонтьев, Товстики и Тимур Родригез

За кого стыдно больше после скандала: Валерий Леонтьев, Товстики и Тимур Родригез

В российском шоу-бизнесе что ни день, то скандал – эта неделя тоже выдалась жаркой. Конфликты с журналистами, судебные разбирательства о выплатах детям и откровения о личной жизни, которые тут же становятся достоянием публики.

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