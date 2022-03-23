ФГУП «Эндофарм» теперь сможет проводить аттестацию стандартных образцов

ФГУП «Эндофарм» теперь сможет проводить аттестацию стандартных образцов

В контексте гармонизации требований к производству отечественных стандартных образцов для контроля качества фармацевтической продукции с международными стандартами, специалистами ФГУП «Эндофарм», в сотрудничестве с УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им.

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