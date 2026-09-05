Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву может прийти бабье лето

Период сухой и солнечной погоды еще порадует жителей Московского региона, однако для полноценного бабьего лета пока рановато, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.
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