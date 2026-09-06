Глава Минэнерго США заявил об отсутствии перспектив ядерной сделки с Ираном

В ходе интервью телеканалу ABC News он подчеркнул неопределённость перспектив дипломатического урегулирования, отметив, что договорённости, возможно, придётся заключать уже со следующим правительством Ирана.
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