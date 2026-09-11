Таламус и развитие зрительных цепей мозга связаны теснее, чем думали

Таламус — небольшая структура в глубине мозга, традиционно считавшаяся лишь «ретранслятором» сенсорных сигналов — на самом деле играет активную роль в формировании зрительных нервных цепей ещё до того, как детёныш животного впервые открывает глаза.
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