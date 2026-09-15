Новичков предложил ввести ночной режим в российских соцсетях

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков («Справедливая Россия») предложил российским социальным сетям и сервисам ввести добровольный ночной режим, чтобы пользователи могли сами ограничивать бесконечный просмотр ленты перед сном.