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ДумаТВ

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Новичков предложил ввести ночной режим в российских соцсетях

Новичков предложил ввести ночной режим в российских соцсетях

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков («Справедливая Россия») предложил российским социальным сетям и сервисам ввести добровольный ночной режим, чтобы пользователи могли сами ограничивать бесконечный просмотр ленты перед сном.

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