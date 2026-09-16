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Лавров считает, что переговоры по Украине возможны там, где будет удобно. Джабаров назвал ОАЭ оптимальной площадкой

Лавров считает, что переговоры по Украине возможны там, где будет удобно. Джабаров назвал ОАЭ оптимальной площадкой

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на Международном фестивале молодежи на вопрос о том, может ли Сербия стать площадкой для переговоров по украинскому урегулированию, заявил, что выбор места должен устраивать всех участников процесса.

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