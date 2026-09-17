Житель Забайкалья заплатил 20 тысяч за повторные побои жены

Жителю Чернышевского района Забайкалья пришлось заплатить 20 тысяч рублей после того, как он во второй раз поднял руку на жену.
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