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Царьград

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Житель Забайкалья заплатил 20 тысяч за повторные побои жены

Житель Забайкалья заплатил 20 тысяч за повторные побои жены

Жителю Чернышевского района Забайкалья пришлось заплатить 20 тысяч рублей после того, как он во второй раз поднял руку на жену.

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