Алексею Учителю – 72

Он снимает удивительные фильмы, полные глубокого смысла, провокаций и домыслов. Картины Алексея Учителя, празднующего сегодня свой день рождения, неизменно привлекают к себе внимание как поклонников творчества режиссёра, так и его недругов.
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