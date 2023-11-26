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Алексею Учителю – 72

Алексею Учителю – 72

Он снимает удивительные фильмы, полные глубокого смысла, провокаций и домыслов. Картины Алексея Учителя, празднующего сегодня свой день рождения, неизменно привлекают к себе внимание как поклонников творчества режиссёра, так и его недругов.

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