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Владимирские новости

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«Единая Россия» лидирует в Владимирской области с 50,83% голосов после обработки 50% голосов

«Единая Россия» лидирует в Владимирской области с 50,83% голосов после обработки 50% голосов

Обработано более половины протоколов: «Единая Россия» сохраняет лидерство с 50,83% голосов, КПРФ укрепила позиции, а «Новые люди» опустились ниже 10%.

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