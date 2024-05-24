24 мая 1748 года было учреждено Оренбургское казачье войско. В этот день все казачьи части Оренбургской губернии были сведены в Оренбургское нерегулярное войско в количестве 4493 казака.
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24 мая 1748 года было учреждено Оренбургское казачье войско. В этот день все казачьи части Оренбургской губернии были сведены в Оренбургское нерегулярное войско в количестве 4493 казака.
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