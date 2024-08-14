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Я чувствую себя тигром! И другие откровения от зашедших на нашу землю

Я чувствую себя тигром! И другие откровения от зашедших на нашу землю

Майор Гром Подметили интересную особенность, что вот это вторжение на Западе освещают особенно активно две страны – Франция (силами агентства АФП) и Британия (несколькими репортёрскими группами).

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Комментарии
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Сергей Андросов
Что то брешут, очередная дебильная статья рассчитанная на идиотов. Во первых позывной не Ангол, а Янгол (ангел по русски). Ну, хоть не хохол статью кнопал. Во вторых, &quot;интервью&quot; этого Янгола не первое, но странно, что он дает интервью практически на всех направлениях. Придумайте уже другой позывной, а то там все Янголы?
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15 час.
Катерина
&quot; Надо, чтоб ни один не ушел, а удобрили курскую землю&quot;------------------------------------------  Вот  ЭТО  и  будет  ХОЛОДНЫМ ДУШЕМ для  идиотов.  Всё поставит  на  свои  места.
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11 час.

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