Майор Гром Подметили интересную особенность, что вот это вторжение на Западе освещают особенно активно две страны – Франция (силами агентства АФП) и Британия (несколькими репортёрскими группами).
Я чувствую себя тигром! И другие откровения от зашедших на нашу землю
Комментарии
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Сергей Андросов
Что то брешут, очередная дебильная статья рассчитанная на идиотов. Во первых позывной не Ангол, а Янгол (ангел по русски). Ну, хоть не хохол статью кнопал. Во вторых, "интервью" этого Янгола не первое, но странно, что он дает интервью практически на всех направлениях. Придумайте уже другой позывной, а то там все Янголы?
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15 час.
Катерина
" Надо, чтоб ни один не ушел, а удобрили курскую землю"------------------------------------------ Вот ЭТО и будет ХОЛОДНЫМ ДУШЕМ для идиотов. Всё поставит на свои места.
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11 час.
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