Я чувствую себя тигром! И другие откровения от зашедших на нашу землю

Сергей Андросов

Что то брешут, очередная дебильная статья рассчитанная на идиотов. Во первых позывной не Ангол, а Янгол (ангел по русски). Ну, хоть не хохол статью кнопал. Во вторых, "интервью" этого Янгола не первое, но странно, что он дает интервью практически на всех направлениях. Придумайте уже другой позывной, а то там все Янголы?