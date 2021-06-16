Guilty Gear -STRIVE- — на пике формы

Оглушающие металлические аккорды будоражат струны гитары и души, от неуёмной зрелищной брутальности возникает поистине детский восторг, а за валом спецэффектов едва понимаешь, когда и куда бить… Всё так — Guilty Gear -STRIVE- наконец увидела свет релиза! Каким вышел свежий выпуск эпохальной серии файтингов — рассказываем в нашем материалеЖанр ФайтингИздатель Arc System Works, Bandai Namco, SegaИздатель в России Bandai NamcoРазработчик Arc System WorksМинимальные требования Процессор Intel Core i5-3450 3,1 ГГц / AMD FX-4350 4,2 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 6870, 20 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 8 / 10Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-3770 3,4 ГГц / AMD Ryzen 5 1400 3,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870, геймпадДата выхода 11 июня 2021 годаВозрастной ценз от 12 летЛокализация ОтсутствуетПлатформы PC, PS4, PS5Играли на PS5У Guilty Gear определённо узнаваемый имидж: эффектный, стильный и увлекательный файтинг с колоритными персонажами, отличной боевой системой и нескрываемым уважением к тяжёлой музыке.