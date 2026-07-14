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Мы соседи по планете

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Японцы создали самую необычную в мире планировку, полностью отказавшись от стен

Японцы создали самую необычную в мире планировку, полностью отказавшись от стен

Так уж сложилось, что японцам досталась далеко не самая большая страна. Этот факт накладывает отпечаток на всю их жизнь — тут принято рационально использовать не только каждый миллиметр площади, но и каждый сантиметр высоты.

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