Японцы создали самую необычную в мире планировку, полностью отказавшись от стен

Так уж сложилось, что японцам досталась далеко не самая большая страна. Этот факт накладывает отпечаток на всю их жизнь — тут принято рационально использовать не только каждый миллиметр площади, но и каждый сантиметр высоты.
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