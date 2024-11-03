Как наркотик: назван всеми любимый продукт, который вредит молодости и здоровью

Сахар, столь любимый многими, оказался значительно более опасным для здоровья, чем принято считать. В своем Telegram-канале врач «Злой доктор Филатов» сообщил, что регулярное употребление сахара может привести к серьезным заболеваниям, включая инфаркт, инсульт и диабет.