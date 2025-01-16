Врач Белаш: зимой обязательно нужно использовать кремы с высоким уровнем SPF

Зимние морозы могут оставить заметный след на состоянии кожи. Долгое пребывание на улице в холодную погоду, резкие перепады температур между улицей и помещением, а также воздействие ветра негативно влияют на ее защитный барьер.
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