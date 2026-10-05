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Нижегородская правда

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Последний сокращённый рабочий день в 2026 году будет 3 ноября

До конца 2026 года у россиян будет только один сокращённый рабочий день — вторник, 3 ноября. Это будет связано с тем, что 4 ноября отмечается День народного единства — этот день будет выходным.

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