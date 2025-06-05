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Политика как она есть

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«Патентованная лгунья»: муж Кравец трижды пытался сдать приемную дочь в детдом

«Патентованная лгунья»: муж Кравец трижды пытался сдать приемную дочь в детдом

Муж певицы Алены Кравец Руслан признался, что три раза пытался вернуть приемную дочь Даниэлу в детский дом, после чего решил направить подростка в детскую психиатрию.

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