Чего опасается Цукерберг, строя подземное убежище на Гавайях?

Американский журнал The Wired сообщил, что владелец компании Meta, в которую входит Facebook, Instagram и WhatsApp (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг строит на Гавайях сверхсекретный комплекс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии