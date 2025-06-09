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«Думать не о Путине, а о себе»: Орбан жестко высказался о Европе, Украине и России

«Думать не о Путине, а о себе»: Орбан жестко высказался о Европе, Украине и России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью французскому телеканалу LCI. В разговоре он высказался в том духе, что для того, чтобы Европа в долгосрочной перспективе стала сильнее, ей необходим стратегический договор с Россией.

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