«Думать не о Путине, а о себе»: Орбан жестко высказался о Европе, Украине и России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью французскому телеканалу LCI. В разговоре он высказался в том духе, что для того, чтобы Европа в долгосрочной перспективе стала сильнее, ей необходим стратегический договор с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии