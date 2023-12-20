Рамос забил в 18 сезонах Ла Лиги, повторив рекорд Хоакина в ХХI веке

Серхио Рамос поразил ворота «Гранады» в матче чемпионата Испании (3:0). Защитник «Севильи» забил не менее одного гола в 18 разных сезонах Ла Лиги.
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