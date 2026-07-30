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Царьград

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"Детей заперли в машине": друг обвиняемого о драке с ученым Зезиным

"Детей заперли в машине": друг обвиняемого о драке с ученым Зезиным

"Защищали детей": друг обвиняемого в гибели ученого Зезина рассказал свою версию событий.В деле о нападении на 67-летнего руководителя Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина появилась позиция противоположной стороны.

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