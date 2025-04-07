Вильфанд: температура в Москве вернется к плюс 10 градусам в середине апреля

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве потепление до плюс 10 градусов ожидается лишь к середине апреля после периода похолодания.
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