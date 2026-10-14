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MeMo-Logic

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Онкобольному Папе Римскому не будут проводить химиотерапию

Онкобольному Папе Римскому не будут проводить химиотерапию

Папе Римскому Льву XIV пока не назначили химиотерапию или лучевую терапию после операции по удалению части легкого с аденокарциномой .

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