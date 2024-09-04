В Якутии появится многофункциональный культурный центр

"Роснефть" и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания профинансирует строительство многофункционального культурного центра в регионе, сообщает пресс-служба "Роснефти".
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