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В Якутии появится многофункциональный культурный центр

В Якутии появится многофункциональный культурный центр

"Роснефть" и Республика Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания профинансирует строительство многофункционального культурного центра в регионе, сообщает пресс-служба "Роснефти".

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