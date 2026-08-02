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«Будто руку отрубили»: почему Наталья Подольская уходила от Владимира Преснякова и как они живут сейчас

«Будто руку отрубили»: почему Наталья Подольская уходила от Владимира Преснякова и как они живут сейчас

Сегодня Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двоих сыновей и делятся кадрами семейной гармонии.

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