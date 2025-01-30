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Военное обозрение

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Энтузиазм вассала: «столетний» договор Украины и Великобритании

Энтузиазм вассала: «столетний» договор Украины и Великобритании

Режим подбадривания украинской власти на Западе перешёл в новую фазу. В моду входят максимально долгосрочные договоры с Киевом, которые, с одной стороны, ни к чему не обязывают сильную сторону, а с другой, вгоняют Украину в положение вассала.

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