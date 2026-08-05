Тео Пуршер стал пилотом Opel в Формуле Е

OpelЧемпион молодёжной моносерии Формула 2 сезона 2023 года француз Тео Пуршер, который провёл несколько гонок в Супер Формуле и IndyCar, а затем переключился на гонки на выносливость, став пилотом заводской команды Peugeot в чемпионате мира FIA WEC в классе «гиперкаров», переходит в гонки электромобилей Формула Е в заводской команде Opel.