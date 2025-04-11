Проверяйте вклады: автоматическая пролонгация или низкие ставки!

Проверьте ваши вложения! Если срок истек, средства могут быть переведены под 0,1% годовых. Если по вкладу завершился срок, а вы не вывели средства, банк либо продлит вклад автоматически (при активной опции автопролонгации), либо переведет деньги на счет «до востребования» с минимальной ставкой (0,01–0,1% годовых).