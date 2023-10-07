Мостовой о Бакаеве: «Он правильно выбрал ОАЭ в связи с тем, что происходит в футболе и в мире. Если Неймар, Роналду и другие выбирают такие чемпионаты, то чего думать?»

27-летний полузащитник выступает за «Аль-Вахду» на правах аренды из «Зенита». «В «Зените» была большая конкуренция, на его месте были бразильцы, которых просто так из состава не уберешь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Президент «Урала» Иванов: «Ельцин дал людям свободу, худо-бедно как-то начал собирать Россию. Его винят в развале страны, но ее не удержал Горбачев»
- «Долгие и благие лета нашему президенту». Навка поздравила Путина с днем рождения
- Президент «Урала» Иванов о 90-х: «Не скажу, что это было черное время. Тяжелое, но интересное. Страна перестроилась, появилось много возможностей»
Свежие комментарии