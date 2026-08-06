ВЦИОМ: 88% россиян выбирают более стабильный, а не перспективный заработок

Большинство россиян заявили, что посоветовали бы близкому человеку выбрать работу с гарантированным, стабильным заработком, а не вакансию, на которой доход может быть значительно выше, но сопряжён с неопределенностью.
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