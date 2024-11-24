«Что-то очень неожиданное»: актриса Марина Федункив прервала молчание после новости о рождении первенца

Недавно в СМИ появилась новость о том, что звезда Comedy Woman Марина Федункив впервые стала мамой. 53-летняя актриса никак не комментировала эту информацию, но теперь прервала молчание и вышла на связь в соцсети с необычным заявлением.
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