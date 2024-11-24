Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    А кто этих бездарей набирает в жюри? Серов прав на 200% профессионального певца оценивает стоматолог или еще лучше си...Олег Майами ответ...
  • Роман Романов
    Ну пришло время поправить молодого товарища. И не более. Не глупый - поймет.«Попутал берега!»...
  • Елена Хараничева
    А какие патриотические песни у Распутиной?Маша Распутина ра...

«Что-то очень неожиданное»: актриса Марина Федункив прервала молчание после новости о рождении первенца

«Что-то очень неожиданное»: актриса Марина Федункив прервала молчание после новости о рождении первенца

Недавно в СМИ появилась новость о том, что звезда Comedy Woman Марина Федункив впервые стала мамой. 53-летняя актриса никак не комментировала эту информацию, но теперь прервала молчание и вышла на связь в соцсети с необычным заявлением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх