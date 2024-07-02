Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Выступал без флага, не поддержал Россию и не платил налоги. Закономерный итог, счета Хабиба Нурмагомедова заморожены.

Выступал без флага, не поддержал Россию и не платил налоги. Закономерный итог, счета Хабиба Нурмагомедова заморожены.

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня стало известно, что счета Хабиба Нурмагомедова заморожены.

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Виктор Максименко
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