В апреле «Яндекс» прекратит поддержку технологии «Турбо», ускоряющей загру...

В апреле «Яндекс» прекратит поддержку технологии «Турбо», ускоряющей загрузку контента на мобильных устройствах«Яндекс» в апреле прекратит поддержку технологии «Турбо», ускоряющей загрузку страниц в браузере на мобильных устройствах.
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