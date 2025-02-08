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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В апреле «Яндекс» прекратит поддержку технологии «Турбо», ускоряющей загру...

В апреле «Яндекс» прекратит поддержку технологии «Турбо», ускоряющей загру...

В апреле «Яндекс» прекратит поддержку технологии «Турбо», ускоряющей загрузку контента на мобильных устройствах«Яндекс» в апреле прекратит поддержку технологии «Турбо», ускоряющей загрузку страниц в браузере на мобильных устройствах.

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