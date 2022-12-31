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Владельцам смартфонов рассказали, на каких гаджетах перестанет работать WhatsApp с 1 января

Владельцам смартфонов рассказали, на каких гаджетах перестанет работать WhatsApp с 1 января

Поддержка приложения WhatsApp на старых смартфонах прекратится с 1 января 2023 года. Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, каких именно гаджетов это коснется.

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