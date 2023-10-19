Бывшего топ-менеджера Роскосмоса заочно арестовали по делу о хищении

Известия/Зураб Джавахадзе Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера Роскосмоса и заместителя начальника департамента аппарата полпреда РФ в Приволжском федеральном округе Владимира Мешкова.
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