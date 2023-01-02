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Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Фенербахче», «Бурсаспор» примет «Бешикташ»

Во вторник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся два матча. «Петким Спор» дома сыграет с «Фенербахче», «Бурсаспор» примет «Бешикташ».

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